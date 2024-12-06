Усилить работу по привлечению к ответственности собственников заросших борщевиком участков призвал псковский губернатор
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках совещания по борьбе с борщевиком Сосновского обратил внимание на то, что необходимо усилить работу по привлечению к ответственности собственников и арендаторов заросших участков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.
Сейчас штраф за нарушение составляет пять тысяч рублей. А при отсутствии реакции собственника может быть начата процедура изъятия земельного участка.
Особое внимание в будущем уделят определению собственников земельных участков вдоль дорог и привлечению их к мероприятиям по уничтожению сорняка, заверили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что более 20 млн рублей направили на борьбу с борщевиком в Псковской области в этом году. Кроме того, отмечалось, что интерактивную карту распространения борщевика разработали в регионе.
Также показатель борьбы с борщевиком включат в оценку эффективности глав муниципалитетов области.
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