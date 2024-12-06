Усилить работу по привлечению к ответственности собственников заросших борщевиком участков призвал псковский губернатор

11:12, 06 декабря 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках совещания по борьбе с борщевиком Сосновского обратил внимание на то, что необходимо усилить работу по привлечению к ответственности собственников и арендаторов заросших участков. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сейчас штраф за нарушение составляет пять тысяч рублей. А при отсутствии реакции собственника может быть начата процедура изъятия земельного участка.

Особое внимание в будущем уделят определению собственников земельных участков вдоль дорог и привлечению их к мероприятиям по уничтожению сорняка, заверили в пресс-службе.