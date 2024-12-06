Условия предоставления субсидий для СНТ изменят в Псковской области

11:13, 06 декабря 2024, ПАИ

Условия предоставления субсидий для СНТ изменят в Псковской области со следующего года. В частности, помощь смогут получать только те товарищества, которые не допускают зарастание территорий борщевиком Сосновского. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Совещание на эту тему прошло под руководством губернатора Михаила Ведерникова. Участники встречи также обсудили планы по борьбе с борщевиком в следующем году. Губернатор обратил внимание на то, насколько важно внимательно отнестись к этому направлению работы.

Ранее сообщалось, что более 20 млн рублей направили на борьбу с борщевиком в Псковской области в этом году. Кроме того, отмечалось, что интерактивную карту распространения борщевика разработали в регионе.

Также показатель борьбы с борщевиком включат в оценку эффективности глав муниципалитетов области.

Михаил Ведерников также обратил внимание на то, что необходимо усилить работу по привлечению к ответственности собственников и арендаторов заросших участков.