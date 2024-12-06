Условия предоставления субсидий для СНТ изменят в Псковской области
Условия предоставления субсидий для СНТ изменят в Псковской области со следующего года. В частности, помощь смогут получать только те товарищества, которые не допускают зарастание территорий борщевиком Сосновского. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.
Совещание на эту тему прошло под руководством губернатора Михаила Ведерникова. Участники встречи также обсудили планы по борьбе с борщевиком в следующем году. Губернатор обратил внимание на то, насколько важно внимательно отнестись к этому направлению работы.
Ранее сообщалось, что более 20 млн рублей направили на борьбу с борщевиком в Псковской области в этом году. Кроме того, отмечалось, что интерактивную карту распространения борщевика разработали в регионе.
Также показатель борьбы с борщевиком включат в оценку эффективности глав муниципалитетов области.
Михаил Ведерников также обратил внимание на то, что необходимо усилить работу по привлечению к ответственности собственников и арендаторов заросших участков.
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