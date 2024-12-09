Более 500 человек прибыло в Псковскую область в рамках госпрограммы с начала года

20:09, 09 декабря 2024, ПАИ

В правительстве Псковской области прошло заседание межведомственной комиссии по координации действий и контролю за реализацией мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, в рамках государственной программы Псковской области «Содействие занятости населения». Заседание провела первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, сообщили ПАИ в региональном правительстве.

Псковская область находится на третьем месте по переселению в рамках института репатриации. Об этом сообщила заместитель начальника отдела по вопросам гражданства – начальник отделения по работе с соотечественниками, беженцами и вынужденными переселенцами УВМ УМВД России по Псковской области подполковник полиции Светлана Рыбакова. Преобладающее большинство переселенцев – граждане Туркменистана, Латвии и Армении.

С января по ноябрь текущего года в Псковскую область прибыли 256 участников госпрограммы и 512 членов их семей. В управление по вопросам миграции поступило 30 заявлений соотечественников, желающих переселиться в Псковскую область в качестве репатриантов. В отношении 28 из них были приняты положительные решения.

Директор центра содействия переселению «Соотечественник» Наталья Тудакова сообщила, что почти 70 % прибывших в Псковскую область соотечественников – это люди трудоспособного возраста, из которых 65 % уже нашли работу. Большинство переселенцев, прибывших в этом году (75,4 %), имеют высшее или среднее профессиональное образование или прошли профессиональную подготовку.

Особое внимание на совещании было уделено теме переселения в Псковскую область соотечественников из Латвии. В этом году участниками государственной программы стали 141 человек.

Руководитель представительства МВД России по вопросам миграции при посольстве России в Латвии Алёна Шагурина отметила конструктивное сотрудничество с региональным комитетом по труду и занятости и с центром содействия переселению «Соотечественник». «Мы убеждены в важности нашей совместной деятельности», – подчеркнула она.

Переезд граждан из Латвии в Псковскую область осуществляется в рамках программы переселения при тесном взаимодействии с представительством МВД Латвии. От имени главы региона Михаила Ведерникова Вера Емельянова вручила Алёне Шагуриной благодарственное письмо правительства области, отметив её неравнодушие к проблемам переселенцев и персональное сопровождение каждого из них.

На совещании также обсудили мероприятия по социально-культурной адаптации прибывших соотечественников на территории Псковской области, а также возможность расширения количества мест для временного размещения участников государственной программы и членов их семей в регионе в следующем году.

Ранее о приезде соотечественников из Германии и Латвии в Псковскую область рассказала корреспонденту ПАИ уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции в Псковской области Елена Полонская.

Напомним, что с 2010 года в рамках подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Псковскую область соотечественников, проживающих за рубежом» в регион на постоянное место жительства прибыло более 12 тысяч соотечественников и членов их семей.