О мерах профилактики в сезон подъёма заболеваемости напомнили псковичам

12:19, 10 декабря 2024, ПАИ

О мерах профилактики в сезон эпидемического подъёма заболеваемости напомнили псковичам в управлении Роспотребнадзора по региону.

В частности, жителям порекомендовали носить маски в местах массового скопления людей.

Кроме того, специалисты напомнили о необходимости мытья рук – делать это нужно часто и тщательно, отметили в ведомстве.

Также псковичей призвали не допускать переохлаждений и избегать контактов с людьми, у которых есть признаки простудных заболеваний.

Напомним, что 4 274 случая ОРВИ выявили в Псковской области с 2 по 8 декабря. Кроме того, отмечалось, что почти 30 классов в регионе закрыты на карантин из-за ОРВИ.

Также 274 802 человека привились от гриппа в Псковской области, по данным на 6 декабря.