Мошенники создали фейковый аккаунт главы Гдовского района
Мошенники создали фейковый аккаунт главы Гдовского района Ивана Мешкова. Об этом он сообщил в своём официальном телеграм-канале.
Глава муниципалитета призвал жителей быть внимательными.
Напомним, что это уже не первый случай, когда мошенники создают фейковые аккаунты госслужащих в Telegram. В частности, об этом сообщали глава Новосокольнического района Виталий Соловьёв и глава Великолукского района Алексей Кузьмин.
Добавим также, что россиянам дали советы, как не попасться на фейковые аккаунты в Telegram.
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