Мошенники создали фейковый аккаунт главы Гдовского района

13:42, 11 декабря 2024, ПАИ

Мошенники создали фейковый аккаунт главы Гдовского района Ивана Мешкова. Об этом он сообщил в своём официальном телеграм-канале.

Глава муниципалитета призвал жителей быть внимательными.

Напомним, что это уже не первый случай, когда мошенники создают фейковые аккаунты госслужащих в Telegram. В частности, об этом сообщали глава Новосокольнического района Виталий Соловьёв и глава Великолукского района Алексей Кузьмин.

Добавим также, что россиянам дали советы, как не попасться на фейковые аккаунты в Telegram.