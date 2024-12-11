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21 соглашение о сотрудничестве с зарубежными городами подписано у Пскова

21 соглашение о сотрудничестве и партнёрских связях с зарубежными городами подписано у Пскова. Об этом рассказала председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Кристина Кобызь в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове сегодня, 11 декабря.

Кристина Кобызь. Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

«Псков ведёт свою историю народной дипломатии с 1966 года. На прошлой неделе город Псков стал лидером общественной дипломатии в Международной ассоциации городов. Этим мы очень гордимся. За весь этот период до сегодняшнего дня было заключено 21 соглашение. Сейчас, конечно, мы очень активно работаем с нашими городами-побратимами из Белоруссии», – отметила Кристиан Кобызь.

Активное сотрудничество идёт с Витебском, добавила она. «В следующем году мы хотим отметить 25 лет наших дружеских побратимских отношений. И год назад наша дружба была подтверждена ещё одним соглашением – о приграничном сотрудничестве. Самое главное – мы видим у нас витебских производителей. Теперь ни одна ярмарка не проходит без этого. Белорусы очень ориентированы на то, чтобы продвигать свою экономику и приезжать к нам со своими товарами. И мы, конечно, тоже к ним ездим и обмениваемся опытом», – сказала Кристина Кобызь.

Кроме того, активные связи сейчас есть с городами Китая, добавила она. «Сейчас мы обмениваемся опытом, конечно в основном онлайн. В прошлом году глава Пскова Борис Андреевич Елкин открыл прекрасную выставку китайского города Мяньяна. У нас на территории туристического центра вывесили картины этого красивейшего города. А в Маньяне, соответственно, открыли выставку с фотографиями Пскова», – заключила Кристина Кобызь.

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