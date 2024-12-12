Жизнь и смерть деревни: режиссёр Тимур Кулов рассказал об идее создания спектакля «Жребий»
Об идее создания спектакля «Жребий», премьера которого состоится 15 декабря на сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, рассказал режиссёр Тимур Кулов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 декабря.
«Это мой очень личный спектакль, он создавался в несколько заходов. Я потерял свою бабушку, когда она была последним старинным жителем улицы в своей деревне. Поколения, которое прожило весь XX век, уже не осталось. Я оглянулся и понял, что, действительно, никого больше нет. Так пришла идея создания спектакля», – отметил гость студии.
Произведение построено на проводах – все деревенские старушки пришли провожать свою подругу. «Актрисы воодушевились этой идеей, потому что у всех есть ушедшие родственники. И я дал задачу искать материалы, говорить с жителями деревень, узнавать их судьбы», – сказал режиссёр.
«Мы хотели сделать маленькую работу, но поняли, что у нас накопился весь XX век. И всё это связано с татарским народом, звучат татарские песни, и по сути, когда они ночью провожают свою подругу, они вспоминают всю свою жизнь в этой деревне», – подчеркнул автор спектакля.
Ранее сообщалось, что Тимур Кулов также рассказал об идеях, заложенных в спектакль по пьесе Леонида Андреева «Каинова печать», премьера которого состоится в Псковском театре весной.
Напомним, что фестиваль «Кулов-фест» торжественно открылся в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина в среду, 11 декабря. Спектакль «Приключение Рустема», лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», открыл фестиваль. Как это было – в фоторепортаже ПАИ.
В афишу «Кулов-феста» вошли также спектакли «Лютый» и «Станционный смотритель» Акмолинского русского драматического театра (Кокшетау, Казахстан), «Жребий» Буинского драматического театра (Буинск, Татарстан), «Нос» Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева (Санкт-Петербург).
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Жизнь и смерть деревни: режиссёр Тимур Кулов рассказал об идее создания спектакля «Жребий»