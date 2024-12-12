Жизнь и смерть деревни: режиссёр Тимур Кулов рассказал об идее создания спектакля «Жребий»

17:57, 12 декабря 2024, ПАИ

Об идее создания спектакля «Жребий», премьера которого состоится 15 декабря на сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, рассказал режиссёр Тимур Кулов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 декабря.

«Это мой очень личный спектакль, он создавался в несколько заходов. Я потерял свою бабушку, когда она была последним старинным жителем улицы в своей деревне. Поколения, которое прожило весь XX век, уже не осталось. Я оглянулся и понял, что, действительно, никого больше нет. Так пришла идея создания спектакля», – отметил гость студии.

Произведение построено на проводах – все деревенские старушки пришли провожать свою подругу. «Актрисы воодушевились этой идеей, потому что у всех есть ушедшие родственники. И я дал задачу искать материалы, говорить с жителями деревень, узнавать их судьбы», – сказал режиссёр.

«Мы хотели сделать маленькую работу, но поняли, что у нас накопился весь XX век. И всё это связано с татарским народом, звучат татарские песни, и по сути, когда они ночью провожают свою подругу, они вспоминают всю свою жизнь в этой деревне», – подчеркнул автор спектакля.

Ранее сообщалось, что Тимур Кулов также рассказал об идеях, заложенных в спектакль по пьесе Леонида Андреева «Каинова печать», премьера которого состоится в Псковском театре весной.

Напомним, что фестиваль «Кулов-фест» торжественно открылся в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина в среду, 11 декабря. Спектакль «Приключение Рустема», лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», открыл фестиваль. Как это было – в фоторепортаже ПАИ.

В афишу «Кулов-феста» вошли также спектакли «Лютый» и «Станционный смотритель» Акмолинского русского драматического театра (Кокшетау, Казахстан), «Жребий» Буинского драматического театра (Буинск, Татарстан), «Нос» Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева (Санкт-Петербург).