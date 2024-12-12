Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жизнь и смерть деревни: режиссёр Тимур Кулов рассказал об идее создания спектакля «Жребий»

Об идее создания спектакля «Жребий», премьера которого состоится 15 декабря на сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина, рассказал режиссёр Тимур Кулов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 декабря.

Фото: ПАИ

«Это мой очень личный спектакль, он создавался в несколько заходов. Я потерял свою бабушку, когда она была последним старинным жителем улицы в своей деревне. Поколения, которое прожило весь XX век, уже не осталось. Я оглянулся и понял, что, действительно, никого больше нет. Так пришла идея создания спектакля», – отметил гость студии.

Произведение построено на проводах – все деревенские старушки пришли провожать свою подругу. «Актрисы воодушевились этой идеей, потому что у всех есть ушедшие родственники. И я дал задачу искать материалы, говорить с жителями деревень, узнавать их судьбы», – сказал режиссёр.

«Мы хотели сделать маленькую работу, но поняли, что у нас накопился весь XX век. И всё это связано с татарским народом, звучат татарские песни, и по сути, когда они ночью провожают свою подругу, они вспоминают всю свою жизнь в этой деревне», – подчеркнул автор спектакля.

Ранее сообщалось, что Тимур Кулов также рассказал об идеях, заложенных в спектакль по пьесе Леонида Андреева «Каинова печать», премьера которого состоится в Псковском театре весной.

Напомним, что фестиваль «Кулов-фест» торжественно открылся в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина в среду, 11 декабря. Спектакль «Приключение Рустема», лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», открыл фестиваль. Как это было – в фоторепортаже ПАИ.

В афишу «Кулов-феста» вошли также спектакли «Лютый» и «Станционный смотритель» Акмолинского русского драматического театра (Кокшетау, Казахстан), «Жребий» Буинского драматического театра (Буинск, Татарстан), «Нос» Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева (Санкт-Петербург).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 декабря 2024

Уникальные рисунки создаёт мастерица из Печор на новогодних шарах

12 декабря 2024

Центр добровольчества «Путь добра» станет местом, где каждый сможет получить поддержку и помощь – Ольга Тимофеева
12 декабря 2024

Жизнь и смерть деревни: режиссёр Тимур Кулов рассказал об идее создания спектакля «Жребий»
12 декабря 2024

«Ёлка желаний» открылась в Печорах
12 декабря 2024

Штрафы за нарушение ПДД вырастут в России в 1,5 раза в 2025 году
12 декабря 2024

Фестиваль инженерно-технического творчества пройдёт в Пскове
12 декабря 2024

31 декабря останется рабочим днём
12 декабря 2024

Набор на бесплатное обучение стартовал в псковском «Кванториуме»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...