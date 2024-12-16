Вылет самолёта Москва – Псков перенесён на 12:00
На 12:00 перенесён вылет самолёта Москва – Псков сегодня, 16 декабря, следует из данных онлайн-табло аэропорта Внуково.
Погодные условия пока не позволяют принять псковскому аэропорту борт из Москвы.
Самолёт должен был вылететь из Москвы в 8:00.
Напомним, что сильный мокрый снег обрушился на Псковскую область 16 декабря. Из-за снегопада Псков встал в пробках. Коммунальщики с ночи устраняют последствия метели.
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