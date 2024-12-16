Вылет самолёта Москва – Псков перенесён на 12:00

10:17, 16 декабря 2024, ПАИ

На 12:00 перенесён вылет самолёта Москва – Псков сегодня, 16 декабря, следует из данных онлайн-табло аэропорта Внуково.

Погодные условия пока не позволяют принять псковскому аэропорту борт из Москвы.

Самолёт должен был вылететь из Москвы в 8:00.

Напомним, что сильный мокрый снег обрушился на Псковскую область 16 декабря. Из-за снегопада Псков встал в пробках. Коммунальщики с ночи устраняют последствия метели.