Вылет утреннего самолёта Москва – Псков перенесён на 16:10

13:42, 16 декабря 2024, ПАИ

На 16:10 перенесён вылет самолёта Москва – Псков сегодня, 16 декабря. Об этом следует из данных онлайн-табло аэропорта Внуково.

Из-за прошедшего сильного снегопада псковский аэропорт не может принять борт из Москвы. Самолёт должен был вылететь в 8:00.

Напомним, что сильный мокрый снег обрушился на Псковскую область 16 декабря. Из-за снегопада Псков встал в пробках. Коммунальщики с ночи устраняют последствия метели.