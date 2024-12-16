Организатор праздничных мероприятий Павел Смольников стал гостем «Серебряного дождя». Главное
Организатор и ведущий праздничных мероприятий Павел Смольников стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 16 декабря.
Главное из эфира:
- самый дорогой корпоратив в Пскове в этом году стоил 2,5 миллиона рублей. Главной его изюминкой стали приглашённые фокусники;
- поющих звёзд российской эстрады можно пригласить на праздник за 300–400 тысяч рублей;
- среди трендов на корпоративах сейчас тематические вечеринки, например в стиле фильма «Великий Гэтсби», 1990-х или стиляг;
- гендер-пати становятся всё популярнее в Псковской области. На них будущие родители, друзья и семья собираются, чтобы выяснить, кто родится у пары – мальчик или девочка;
- «Этот тренд пришёл из других стран и уже порядка трёх лет развивается. Сейчас и на Псковщине это начинает набирать обороты: кто-то организовывает поскромнее, кто-то помасштабнее», – отметил гость студии;
- мероприятие для event-специалистов пройдёт в Великих Луках: «Всё это – великий труд, и они много работают, а мне бы хотелось, чтобы они отдохнули», – подчеркнул Павел Смольников.
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