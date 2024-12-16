Организатор праздничных мероприятий Павел Смольников стал гостем «Серебряного дождя». Главное

18:52, 16 декабря 2024, ПАИ

Организатор и ведущий праздничных мероприятий Павел Смольников стал гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 16 декабря.

Главное из эфира: