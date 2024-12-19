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Общество

Число россиян с предожирением выросло на 8%

Число жителей России, которые страдают лишним весом, за последние пять лет осталось на уровне 71,7 миллиона человек. В то же время количество людей с ожирением уменьшилось на 15%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза».

Отчет, основанный на данных Росстата за 2023 год, показывает, что за пять лет численность взрослого населения с ожирением сократилась на 14,8 %, что составляет 3,7 миллиона человек. В то же время на такую же величину – 3,7 миллиона человек, или 8 % – увеличилось количество людей с предожирением.

В целом доля граждан с избыточным весом, включая тех, кто демонстрирует признаки ожирения, и тех, кто находится на его предварительной стадии, осталась примерно на том же уровне и составляет 62,5 % взрослого населения страны.

Исследование также показало, что доля мужчин с лишним весом (68,4 %) значительно превышает долю женщин (57,9 %).

Ранее сообщалось, что более 23 тысяч псковичей страдают ожирением. Также отмечалось, что у около 40 % псковских школьников есть проблемы с этим заболеванием.

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