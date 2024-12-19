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Общество

Самые неудачные подарки на Новый год назвали псковичи

Самыми неудачными новогодними подарками являются носки и сувениры. Именно такое мнение высказали псковичи в опросе. Однако наихудшим вариантом для горожан считается отсутствие поздравлений в Новый год, сообщает сервис SuperJob.

Согласно опросу, 7 % жителей Пскова считают худшими подарками различные предметы гардероба, такие как носки, халаты, свитера и футболки. 4 % респондентов не рады сувенирам, которые собирают пыль: игрушкам, статуэткам, брелокам, открыткам, свечам и календарям. 3 % опрошенных раздражает косметика и парфюмерия, так как обычно с ними сложно угадать, и столько же недовольны сладостями.

Ещё 2 % участников опроса не хотят получать кухонные принадлежности и посуду. По 1 % респондентов считают неудачными фруктовые подарки и алкоголь. Среди других упомянутых неудачных подарков были полотенца, бижутерия, книги, домашние животные, пледы и рюкзаки.

6 % опрошенных отметили, что худший новогодний подарок – это неприятные новости накануне праздника или отсутствие праздничного настроения. 16 % участников опроса заявили, что наихудшим подарком является его отсутствие.

Каждый третий пскович никогда не сталкивался с плохими подарками. Мужчины чаще, чем женщины, не любят получать на Новый год одежду (11 % против 4 %). Женщины же чаще выражают недовольство сладостями (5 % против 1 % у мужчин) и кухонными принадлежностями (2 % против 1 %).

Ранее сообщалось, что 26 % псковичей хотят получить сертификат на Новый год. Кроме того, россиянам рассказали, как сделать полезный новогодний стол.

Также отмечалось, что более 12 тысяч псковичей ищут работу перед Новым годом. Кроме того, известно, что 43 % россиян потратят новогоднюю премию на оплату кредита.

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