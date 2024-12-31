С отдельным поздравлением с Новым годом в адрес военнослужащих выступил Михаил Ведерников

21:55, 31 декабря 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отдельно поздравил с наступающим 2025 годом военнослужащих, которые выполняют боевые задачи в зоне спецоперации. Видеообращение опубликовано в телеграм-канале главы региона.

«Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры. Уважаемые военнослужащие, дорогие друзья. От лица всех жителей Псковской области поздравляю вас с наступающим новым 2025 годом. Вы встречаете его вдали от дома, находясь на боевом посту, выполняя сложнейшие задачи по защите нашего Отечества. Но могу искренне сказать, что мысли всех жителей региона сегодня вместе с вами. Тысячи людей желают вам сил удачи, здоровья. Вашими подвигами гордятся, о них рассказывают по телевидению, на уроках мужества в школах, за вас молятся в каждом храме. Вы все для нас – герои. Герои, которые определяют будущее нашей страны на годы вперёд», – начал губернатор своё поздравление.

Он также отметил, что люди делают всё, что в их силах, чтобы помочь. Кто-то участвует в сборах необходимых вещей, кто-то сам делает маскировочные сетки, окопные свечи и другие вещи для отправки их на передовую. Правительство Псковской области вместе с общественниками внимательно разбирает и решает каждое обращение от семей участников СВО, заверил губернатор.

«Вы можете быть уверены, что ваш тыл надёжно защищён, а вас самих с нетерпением ждут дома – целыми, невредимыми и с победой. Дорогие друзья, желаю вам стойкости духа, выдержки, удачи, крепкого здоровья, успехов и всего самого наилучшего. С наступающим новым годом и Рождеством Христовым. Пусть 2025 принесет нам долгожданную победу», – сказал глава региона.