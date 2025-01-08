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Общество

Михаил Ведерников пригласил жителей Псковской области на выставку трофейной техники, захваченной в ходе спецоперации

Псковская область открывает Год Защитника Отечества выставкой трофейной техники, захваченной в ходе специальной военной операции. Экспозиция рассказывает о том, какие силы, средства и ресурсы сейчас брошены на фронт, с чем приходится сталкиваться российским военнослужащим. Об этом заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём телеграм-канале.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

«Очень важно, что здесь все имеют возможность посмотреть, какие силы, средства и ресурсы сейчас брошены на фронт, с чем приходится сталкиваться нашим ребятам. Представлен практически весь блок НАТО. Но в каком бы количестве и какую бы технику не поставляли, она вся будет либо уничтожаться, либо занимать место на трофейных выставках. Поэтому всех жителей Псковской области я приглашаю посмотреть эту выставку. Обязательно приходите сами, приводите детей», – сказал губернатор.

Отметим, выставка находится около областного центра семьи на улице Карла Маркса. Под открытым небом представили 16 единиц техники, состоящей на вооружении ВСУ и стран НАТО. Экспозиция трофейной техники будет открыта для посещения с 8 по 25 января. Вход для гостей свободный. Фоторепортаж доступен по ссылке.

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