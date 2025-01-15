Свыше трёх тысяч человек приняли участие в мероприятиях Псковского молодёжного кадрового центра

14:18, 15 января 2025, ПАИ

Свыше трёх тысяч человек приняли участие в мероприятиях, которые проводил Псковский молодёжный кадровый центр в 2024 году. Об этом сообщил его руководитель Максим Ермолин в ходе пресс-завтрака в среду, 15 января, передаёт корреспондент ПАИ.

Всего специалистам удалось провести свыше 80 профориентационных мероприятий. Одной из форм для работы с молодёжью стали игровые технологии. Кроме того, специалистам центра также удалось создать и собственные форматы. Среди них – настольная игра «Кадры».

Также вместе с «Кванториумом» удалось создать игру в VR-очках. Она позволяет почувствовать себя в разных сферах деятельности, объяснил Максим Ермолин.

Первым крупным мероприятием, который организовали специалисты центра вместе с комитетом по труду и занятости, стал второй региональный карьерный форум «Найди себя в Псковской области». Его участниками стали более ста молодых людей из региона, а также ЛНР.

Кроме того, ещё одним форматом мероприятий стал проект «Открытое собеседование». Его провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Кроме прочего, в регионе принимали молодых людей из Курской области в рамках проекта «Больше, чем работа».