Псковичей приглашают пройти диспансеризацию
Псковичей приглашают пройти диспансеризацию. Об этом ПАИ сообщили в Псковской городской поликлинике.
Основная цель обследования – своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.
Записаться на медосмотр можно дистанционно – по телефону поликлиники 299-028.
«Также руководители предприятий могут организовать диспансеризацию своих сотрудников по месту работу. Для этого руководство должно обратиться к администрации медучреждения для взаимодействия», – отметили в поликлинике.
Добавим, что с этого года в диспансеризацию включено обследование для оценки репродуктивного здоровья. Пройти его в медучреждении могут мужчины от 18 до 49 лет.
Ранее сообщалось, что углублённую диспансеризацию могут пройти псковичи, переболевшие COVID-19. Напомним, что теперь псковичи могут пройти диспансеризацию в любой день недели.
Также отмечалось, что во время диспансеризации у псковичей особенно часто находят онкозаболевания.
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