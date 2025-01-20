Псковичей приглашают пройти диспансеризацию

08:58, 20 января 2025, ПАИ

Псковичей приглашают пройти диспансеризацию. Об этом ПАИ сообщили в Псковской городской поликлинике.

Основная цель обследования – своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.

Записаться на медосмотр можно дистанционно – по телефону поликлиники 299-028.

«Также руководители предприятий могут организовать диспансеризацию своих сотрудников по месту работу. Для этого руководство должно обратиться к администрации медучреждения для взаимодействия», – отметили в поликлинике.

Добавим, что с этого года в диспансеризацию включено обследование для оценки репродуктивного здоровья. Пройти его в медучреждении могут мужчины от 18 до 49 лет.

Ранее сообщалось, что углублённую диспансеризацию могут пройти псковичи, переболевшие COVID-19. Напомним, что теперь псковичи могут пройти диспансеризацию в любой день недели.

Также отмечалось, что во время диспансеризации у псковичей особенно часто находят онкозаболевания.