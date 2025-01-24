ГОСТ на суши предлагают ввести в России

08:37, 24 января 2025, ПАИ

В России предлагают ввести ГОСТ на роллы и суши для повышения их качества и безопасности. С таким предложением в адрес главы Росстандарта Антона Шалаева обратился глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко, пишут «Известия».

По словам Диденко, суши и роллы стали неотъемлемой частью российского рынка общественного питания. «Но вместе с ростом спроса участились случаи обращений граждан, связанных с нарушением качества и безопасности такой продукции», — отметил депутат.

При этом его беспокоят факты массовых отравлений, причиной которых становится несоблюдение санитарных норм, использование недоброкачественных ингредиентов и отсутствие должного контроля за процессом приготовления.

По словам депутата, продукты для суши и роллов зачастую не подвергаются термической обработке, а это повышает риск для здоровья потребителей.