С чего начинать инвестиции, рекомендовал псковичам эксперт Банка России

14:41, 27 января 2025, ПАИ

С чего начинать инвестиции, рекомендовал псковичам эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По его словам, начинать лучше с небольшой суммы и простых финансовых инструментов, например, паевых инвестиционных фондов, облигаций федерального займа.

«Инвестировать стоит ту сумму, которую вы не боитесь потерять и легко можете обойтись без неё длительное время, – подчеркнул эксперт. – Грамотное поведение – именно долгосрочные инвестиции, опасайтесь предложений «разбогатеть на следующий день». Это не должны быть ваши последние деньги и не ваша «подушка безопасности». Сначала – сбережения, потом – инвестиции. Тем более не берите для инвестиций деньги в долг».

Инвестиции нельзя оставлять без присмотра, подчеркнул Александр Иванов. «Следите за финансовыми новостями, периодически запрашивайте выписки о состоянии ваших брокерских счетов и счетов депо. И если вы решили инвестировать самостоятельно, то через брокера обязательно пройдите обучение, не следуйте слепо чьим-либо советам. Бесплатные онлайн-курсы для начинающих инвесторов есть у большинства брокеров», – отметил эксперт Банка России.

Ранее сообщалось, какие функции выполняет брокер, какую комиссию он может попросить за свои услуги, как выбрать честного брокера.

Об этом и многом другом – в подкасте «Копилки» в группе Псковского агентства информации в социальной сети «ВКонтакте».