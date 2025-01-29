В России предложили разрешить сдавать на права экстерном

13:39, 29 января 2025, ПАИ

Депутат Госдумы РФ Антон Ткачёв направил обращение в МВД с предложением разрешить россиянам сдавать на права экстерном после 30 часов занятий с инструктором, а также сдавать теорию без посещения автошколы. Об этом пишет РИА Новости.

В обращении уточняется, что возможность самостоятельно готовиться к экзаменам позволит гражданам сэкономить деньги. Напомним, что средняя стоимость обучения в автошколе варьируется от 25 до 50 тысяч рублей.

Ранее в Псковской области губернатор Михаил Ведерников поручил проанализировать связь между автошколами и ДТП по вине водителей. Врио начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по региону Владимир Папорт это предложение поддержал.