В России предложили разрешить сдавать на права экстерном
Депутат Госдумы РФ Антон Ткачёв направил обращение в МВД с предложением разрешить россиянам сдавать на права экстерном после 30 часов занятий с инструктором, а также сдавать теорию без посещения автошколы. Об этом пишет РИА Новости.
В обращении уточняется, что возможность самостоятельно готовиться к экзаменам позволит гражданам сэкономить деньги. Напомним, что средняя стоимость обучения в автошколе варьируется от 25 до 50 тысяч рублей.
Ранее в Псковской области губернатор Михаил Ведерников поручил проанализировать связь между автошколами и ДТП по вине водителей. Врио начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по региону Владимир Папорт это предложение поддержал.
Меры поддержки медиков, детей-сирот и несовершеннолетних рассмотрел соцкомитет Псковского областного Собрания