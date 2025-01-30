Два рыболова утонули в Псковской области с начала года

22:55, 30 января 2025, ПАИ

Два рыболова утонули в Псковской области с начала года, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Первое происшествие произошло 19 января на Боровенском озере в Островском районе, второе – 22 января на озере Нивно в Опочецком районе. В обоих случаях мужчины провалились под лёд и самостоятельно выбраться не смогли. О пропаже граждан заявили их родственники, сотрудники МЧС тела утонувших обнаружили и извлекли из воды.

Отметим, что необходимо соблюдать правила безопасности на воде зимой, чтобы избежать трагедий. Из-за потепления ледяной покров на водоёмах тает. В связи с этим выход на лёд и подлёдная рыбалка категорически запрещены.

О проблемах аномальной псковской зимы читайте в статье «Куда вы лезете, рыболовы?» постоянного автора ПАИ Николая Бесклёвного.