Два рыболова утонули в Псковской области с начала года
Два рыболова утонули в Псковской области с начала года, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Первое происшествие произошло 19 января на Боровенском озере в Островском районе, второе – 22 января на озере Нивно в Опочецком районе. В обоих случаях мужчины провалились под лёд и самостоятельно выбраться не смогли. О пропаже граждан заявили их родственники, сотрудники МЧС тела утонувших обнаружили и извлекли из воды.
Отметим, что необходимо соблюдать правила безопасности на воде зимой, чтобы избежать трагедий. Из-за потепления ледяной покров на водоёмах тает. В связи с этим выход на лёд и подлёдная рыбалка категорически запрещены.
О проблемах аномальной псковской зимы читайте в статье «Куда вы лезете, рыболовы?» постоянного автора ПАИ Николая Бесклёвного.
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