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Общество

2025 год может войти в топ-5 самых жарких

По прогнозам, 2025 год войдет в пятерку или тройку самых жарких на планете, но не установит рекорд, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет РИА Новости.

«Несколько прогнозов были таковы, что нынешний год войдет в тройку – пятерку самых жарких. Один прогноз был, что даже он на втором месте будет. Но это пока такие расчеты, которые мне напоминают прогноз инфляции. Серьезно относиться к этому не стоит сейчас. Этот прогноз уточняется в середине года», – пояснил специалист.

На Земле наблюдается природное явление Ла-Нинья, связанное со снижением температуры воды в экваториальной части Тихого океана и влияющее на погодные условия почти на всей планете. Явление будет непродолжительным и перейдет в нейтральную фазу уже в апреле. При Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу и вызывает повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.

Последний раз явление Эль-Ниньо продлилось с мая 2023 года по апрель 2024-го, после чего перешло в нейтральную фазу, но его последствия продолжали влиять на глобальные температуры – 2024 год стал самым жарким на Земле, побив рекорд 2023-го.

Ранее руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова сообщила, что зима может вернуться в Псковскую область в начале февраля. С середины этой недели в Псковской области ночные температуры могут опуститься до –5...–10 градусов. Также прогнозируется восстановление снежного покрова, однако его высота не превысит нескольких сантиметров.

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