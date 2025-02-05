Водоснабжение начинают подключать в домах Писковичей после ремонта коллектора

20:25, 05 февраля 2025, ПАИ

Водоснабжение начинают подключать в домах Писковичей после ремонта канализационного коллектора, сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова.

«Решён вопрос о подаче воды в дома № 13 и 14 – проверьте, пожалуйста, краны: вода будет дана до утра», – сказала она.

Также глава муниципалитета добавила, что с утра ремонтные работы продолжаться. «Засор ещё так и не устранён полностью, продолжают вытаскивать тряпки, полотенца и прочие вещи, которых не должно быть в канализации», – заключила она.

Напомним, канализация в Писковичах оказалась забита тряпками. Наталья Фёдорова сообщила также, что плотность засора канализации в Писковичах очень серьёзная. Тем не менее с 21:00 до 22:00 в дома № 13 и 14 начнёт поступать вода.