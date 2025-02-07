Об исследованиях, которые считаются онкоскринингом, поговорили в программе «Анамнез». Главное

16:32, 07 февраля 2025, ПАИ

Гостями программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 7 февраля стали главный врач Псковской городской больницы Максим Борисюк и главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова. Специалисты подробно рассказали о том, какие исследования считаются онкоскринингом.

Главное:

- Онкоскрининг позволяет быстро и недорого обнаружить первичные изменения в организме. Онкоскрининг можно пройти по полису ОМС.

- Онкоскрининг помогает ранней диагностике рака и позволяет спасти жизнь людям, особенно если удалось найти онкозаболевание на I или II стадии. С первой стадией излечение возможно в 100% случаев.

- Большая часть исследований в онкоскрининге входит в программу диспансеризации.

- В рамках первого этапа диспансеризации в онкоскрининг входят:

• мазок на онкоцитогию – скрининг рака шейки матки; проводится в течение всей жизни с начала половых отношений;

• маммография – скрининг рака молочной железы; проводится с 40 лет;

• анализ крови на уровень ПСА – скрининг рака предстательной железы; проводится с 45 лет;

• анализ кала на скрытую кровь – скрининг рака кишечника; проводится с 50 лет;

• осмотр кожи, слизистых, лимфоузлов и щитовидной железы;

• флюорография грудной клетки, исследование помогает обнаружить рак легких.

- На втором этапе диспанчеризации могут быть добавлены другие исследования, которые также являются онкоскринингом: анализ крови на гормоны, УЗИ щитовидной железы и брюшной полости, колоноскопия, ФГДС.

- Не надо бояться выявления онкологии, современные методы позволяют эффективно вылечивать рак I и II стадии.

- Диспансеризация продлевает жизнь и улучшает её качество.