Безработица в России составляет 2,3% – Михаил Мишустин

17:22, 07 февраля 2025, ПАИ

На сегодняшний день безработица в России находится на уровне 2,3 %, заявил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.

В среднем показатель безработицы, по словам Михаила Мишустина, не превышал 2,5 % за год. Он отметил, что в данной ситуации остро стоит вопрос дефицита рабочей силы, над которым правительство активно работает, создавая возможности для привлечения специалистов в особо нуждающиеся в них отрасли.

В Псковской области уровень безработицы по итогам прошлого года составил 2,4 %. В базе данных региона есть около десяти тысяч вакансий, 3,5–4 тысячи из которых приходится на работу в крупных предприятиях и три тысячи – на административную работу в качестве бухгалтеров, администраторов, закупщиков. Также псковичи могут пройти бесплатное переобучение – в 2024 году его прошли более двух тысяч людей, а 70 % из них смогли найти новую работу.

Добавим, что 34 % псковичей, которые обратились в службу занятости в этом году, уже нашли работу.

Напомним, что после февральской индексации пособия по безработице на 9,5 % его итоговая сумма составила более 15 тысяч рублей.