Пособие по безработице в России проиндексируют на 9,5%
С 1 февраля пособие по безработице в России вырастет на 9,5 %, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты РФ.
Пособие будет проиндексировано на уровень фактической инфляции, а его размер составит более 15 тысяч рублей.
Также по поручению президента России Владимира Путина в феврале на 9,5 % проиндексируют более 40 социальных выплат, среди них – ежемесячные денежные выплаты Героям России и Труда, ветеранам Великой Отечественной войны, людям с инвалидностью всех трёх групп и чернобыльцам.
Напомним, что в Псковской области выплаты Героям РФ и СССР, либо членам семей их семей, проиндексируют на 4,5 %, до 10 450 рублей. В этом году на индексацию компенсационных выплат и региональных пособий было выделено 100 миллионов рублей.
Добавим, что февральские детские пособия придут псковичам третьего, пятого и восьмого числа, а пенсии – шестого, 11 и 20 числа.
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