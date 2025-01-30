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Общество

Пособие по безработице в России проиндексируют на 9,5%

С 1 февраля пособие по безработице в России вырастет на 9,5 %, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты РФ.

Фото: ПАИ

Пособие будет проиндексировано на уровень фактической инфляции, а его размер составит более 15 тысяч рублей.

Также по поручению президента России Владимира Путина в феврале на 9,5 % проиндексируют более 40 социальных выплат, среди них – ежемесячные денежные выплаты Героям России и Труда, ветеранам Великой Отечественной войны, людям с инвалидностью всех трёх групп и чернобыльцам.

Напомним, что в Псковской области выплаты Героям РФ и СССР, либо членам семей их семей, проиндексируют на 4,5 %, до 10 450 рублей. В этом году на индексацию компенсационных выплат и региональных пособий было выделено 100 миллионов рублей.

Добавим, что февральские детские пособия придут псковичам третьего, пятого и восьмого числа, а пенсии – шестого, 11 и 20 числа.

Ранее псковичам рассказали о новых правилах для назначения единого пособия, подробнее об этом читайте здесь.

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