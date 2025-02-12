Шесть пожаров ликвидировали в Псковской области за сутки

09:56, 12 февраля 2025, ПАИ

Шесть пожаров ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, рефрижератор MAN 1993 года выпуска горел в деревне Гверздонь Псковского района. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы автономной печи автомобиля.

Также жилой дом горел на улице Красноармейской Слободы в деревне Попадинка Порховского муниципального округа. При пожаре обнаружили погибшим 51-летнего мужчину. Предварительно, пожар произошёл из-за короткого замыкания электропроводки.

Кроме того, жилой дом горел в деревне Геленчино Себежского района. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

Помимо этого, возгорание произошло в подсобке двухэтажного здания в деревне Окни Новосокольнического района. Огонь повредил потолок. Предварительно, пожар случился из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

Также сажа горела в дымоходе жилого дома на улице Ленина в деревне Вышгородок Пыталовского муниципального округа. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Кроме того, пожар произошёл в квартире многоквартирного жилого дома на улице Юбилейной в деревне Родина Псковского района. При пожаре пострадала 90-летняя женщина, её госпитализировали в больницу. До приезда пожарных местные жители эвакуировали на улицу двух детей, а сотрудники МЧС спасли 15 человек и кота. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы электросети.