Главное об ОРВИ в Псковской области этой зимой: статистика и рекомендации

11:27, 13 февраля 2025, ПАИ

В Псковской области за первую треть февраля зарегистрировано 4 469 случаев ОРВИ. В Пскове за неделю зафиксировали 1 987 случаев ОРВИ. Это составляет 44,5% от общего количества по региону. Доля детей до 14 лет среди заболевших в регионе составляет 59,9%. В девяти случаях был обнаружен грипп групп А и Б.

По данным на 12 февраля, в 31 образовательном учреждении в десяти муниципалитетах Псковской области на карантин по ОРВИ закрыто 49 классов и групп. «Наблюдается сезонный рост заболеваемости, но он не превышает средние многолетние значения. То есть эпидпорог не превышен», - отметили специалисты.

Жителям Псковской области порекомендовали быть внимательнее к детям и при первых признаках ухудшения самочувствия оставлять их дома, тем самым обезопасив своих детей от осложнений и окружающих от инфекции.

Симптомы всё те же: высокая температура тела, слабость, кашель, насморк, боли в горле. При катаральных симптомах и симптомах интоксикации у ребенка ему лучше обеспечить щадящий домашний режим на время болезни. Это связано с тем, что ребенок может быть источником инфекции для других людей, а также ему идет лишняя нагрузка на организм.

Во время карантина рекомендуется своевременно проветривать помещения и проводить влажную уборку дома, а также мыть руки и пить больше теплой жидкости. Во время карантина следует обучать ребёнка ежедневным профилактическим мероприятиям. В частности, рекомендуется объяснить детям, что мытьё рук с мылом поможет сохранить их здоровье и предотвратить распространение вируса среди окружающих.

Согласно статистике, в этом году заболеваемость ОРВИ ниже: в 2024 году и на четвертой неделе года выявили 4902 случая ОРВИ, на пятой - 4773, на шестой - 5173. При этом в 2025 году показатели заболеваемости составили соответственно 3091, 3668, 4469 случаев.