Готовившие теракт на железнодорожном вокзале в Пскове экстремисты получали указания из-за рубежа

12:22, 13 февраля 2025, ПАИ

Готовившие теракт на железнодорожном вокзале в Пскове экстремисты получали указания из-за рубежа, сообщили в ЦОС ФСБ России.

Граждане одной из стран Центральной Азии, действуя по заданию эмиссара МТО, который находился за рубежом, купили необходимые для создания СВУ (самодельное взрывчатое устройство) компоненты и собрали его.

Во время обысков по месту проживания террористов были изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, а также составные части самодельного взрывного устройства.

Напомним, при задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России, исламистов нейтрализовали ответным огнём. По факту готовившегося теракта на железнодорожном вокзале в Пскове возбуждено уголовное дело.