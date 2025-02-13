Готовившие теракт на железнодорожном вокзале в Пскове экстремисты получали указания из-за рубежа
Готовившие теракт на железнодорожном вокзале в Пскове экстремисты получали указания из-за рубежа, сообщили в ЦОС ФСБ России.
Граждане одной из стран Центральной Азии, действуя по заданию эмиссара МТО, который находился за рубежом, купили необходимые для создания СВУ (самодельное взрывчатое устройство) компоненты и собрали его.
Во время обысков по месту проживания террористов были изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы, а также составные части самодельного взрывного устройства.
Напомним, при задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России, исламистов нейтрализовали ответным огнём. По факту готовившегося теракта на железнодорожном вокзале в Пскове возбуждено уголовное дело.
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