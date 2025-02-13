«Как она, зараза такая, на середине озера оказалась?»: псковичи отреагировали на спасение косули в Невельском районе
Жители Псковской области поделились мнением о спасении косули, которая забрела на середину озера в Невельском районе.
«А как она, зараза такая, на середине озера оказалась?» – отметила Валентина З.
«А как же она так далеко зашла по такому льду и не упала сразу у берега?» – добавил Анатолий К.
«Тяжёлая косуля, нести её, да ещё по голому льду. Спасибо большое, что так вытащили её, красотку такую!» – поблагодарила спасителя Ирина.
«Главное, что косуля выбралась на берег. Примите моё искреннее спасибо», – добавила Алла А.
«Подумала, что что-то не так с её ногами. Безумно будет жаль, если погибнет», – написала Наталья П.
При этом некоторые пользователи считают, что охотники бы такой поступок не одобрили, и добавили, что следовало забрать косулю как добычу.
«Охотники так никогда не думают! Это только плохим людям такие мысли лезут в голову!» – подчеркнул Дмитрий В.
Прочитать историю спасения косули с середины озера можно здесь. Также неравнодушные жители Невельского района спасли из ледяной воды молодую лосиху, а полицейский спас собаку из полыньи в Пушкинских Горах.
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«Как она, зараза такая, на середине озера оказалась?»: псковичи отреагировали на спасение косули в Невельском районе