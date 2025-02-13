Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Как она, зараза такая, на середине озера оказалась?»: псковичи отреагировали на спасение косули в Невельском районе

Жители Псковской области поделились мнением о спасении косули, которая забрела на середину озера в Невельском районе.

Скриншот видео

«А как она, зараза такая, на середине озера оказалась?» – отметила Валентина З.

«А как же она так далеко зашла по такому льду и не упала сразу у берега?» – добавил Анатолий К.

«Тяжёлая косуля, нести её, да ещё по голому льду. Спасибо большое, что так вытащили её, красотку такую!» – поблагодарила спасителя Ирина.

«Главное, что косуля выбралась на берег. Примите моё искреннее спасибо», – добавила Алла А.

«Подумала, что что-то не так с её ногами. Безумно будет жаль, если погибнет», – написала Наталья П.

При этом некоторые пользователи считают, что охотники бы такой поступок не одобрили, и добавили, что следовало забрать косулю как добычу.

«Охотники так никогда не думают! Это только плохим людям такие мысли лезут в голову!» – подчеркнул Дмитрий В.

Прочитать историю спасения косули с середины озера можно здесь. Также неравнодушные жители Невельского района спасли из ледяной воды молодую лосиху, а полицейский спас собаку из полыньи в Пушкинских Горах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 февраля 2025

Предложения в стратегию развития образования внесла «Единая Россия»
13 февраля 2025

В Псковской области «Почта России» построила три новых сельских отделения и отремонтировала одно действующее
13 февраля 2025

ФСБ опубликовала видео захвата экстремистов, планировавших теракт в Пскове
13 февраля 2025

Более чем семи тысячам абонентов «Газпром межрегионгаз Псков» предстоит поверить или заменить счётчики газа в 2025 году
13 февраля 2025

Более чем на 15%: почему в России растёт стоимость хлеба
13 февраля 2025

Как Миша Мишу спасал: подробности вызволения пса из полыньи
13 февраля 2025

«Как она, зараза такая, на середине озера оказалась?»: псковичи отреагировали на спасение косули в Невельском районе
13 февраля 2025

Определён подрядчик для ухода за мемориалом памяти участников СВО в Выбутах

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...