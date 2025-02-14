«Водочка тоже не была лишней»: псковичи прокомментировали спасение лосихи в Невельском округе

17:04, 14 февраля 2025, ПАИ

Жители Псковской области в дзен-канале ПАИ поделились мнением о спасении молодой лосихи, замерзавшей в полынье Невельского округа. Выбраться ей помогли местные охотники.

«Долг человека – всегда спасать попавших в беду животных. Они равны нам, лишь говорить не умеют. Поклон спасателям», – отметил Владимир.

«Добрые люди, вам воздастся на небесах, там всё видят», – подчеркнула Зарина У.

«Вот что человеческая доброта делает! Ну и водочка, конечно, тоже не лишней была», – прокомментировала Елена Д. то, что лосиху после спасения решили «согревать по-человечески». Принесли бутылку водки, налили 50 граммов. Что-то пролилось, что-то попало в глотку, но после этого животное задвигало ногой.

Пользователи благодарят спасителей, желают лосихе здоровья, а также отмечают, что только доброта сможет спасти мир.

«Лосятной девушке выздоровления и много лосятного счастья!» – пожелал один из подписчиков.

Прочитать историю спасения лосихи из полыньи в Невельском округе можно здесь. В этом же округе неравнодушный местный житель спас самца косули. Животное забрело почти на середину озера, а выбраться обратно из-за скользкого льда уже не смогло. Прочесть об этом можно по ссылке. Кроме того, полицейский спас собаку из полыньи в Пушкинских Горах.