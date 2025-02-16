Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Закон о запрете вейпов могут рассмотреть в Госдуме на весенней сессии

Законопроект, направленный на запрет вейпов, Госдума может рассмотреть на весенней сессии. Об этом рассказал глава думского комитета по молодёжной политике Артём Метелев, пишет ТАСС.

«Подготовлена инициатива. Она сейчас в проработке, вместе с правительством идёт диалог. Мы очень рассчитываем на то, что мы её сможем рассмотреть и принять на этой сессии», – отметил он.

Ранее сообщалось, что в России намерены запретить продажу вейпов и жидкостей для них. Кроме того, 65 % опрошенных псковичей поддержали запрет продажи вейпов. Большинство респондентов уверены, что полный запрет на продажу вейпов является необходимой мерой для улучшения общественного здоровья. Также Министерство здравоохранения России одобрило инициативу запрета вейпов и предложило рассмотреть дополнительные меры борьбы с курением традиционных сигарет и нагреваемого табака.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 февраля 2025

Туман и до –17 градусов прогнозируют в Псковской области 17 февраля
16 февраля 2025

Итоги Февральских чтений памяти Гейченко подвели в Пушкинском заповеднике
16 февраля 2025

Жительница Порхова шьёт игрушки для бойцов СВО
16 февраля 2025

Офтальмологическое отделение ремонтируют в великолукской больнице
16 февраля 2025

Более 60 маскировочных сетей сплели локнянские волонтёры за неделю
15 февраля 2025

Жители Псковской области могут проголосовать за лучшие открытки ко Дню защитника Отечества
15 февраля 2025

Злокачественную опухоль удалили пациенту псковские врачи с помощью нового ультразвукового оборудования
15 февраля 2025

Почему игра с палкой может быть опасна для собаки, объяснил кинолог

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...