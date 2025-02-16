Закон о запрете вейпов могут рассмотреть в Госдуме на весенней сессии

12:19, 16 февраля 2025, ПАИ

Законопроект, направленный на запрет вейпов, Госдума может рассмотреть на весенней сессии. Об этом рассказал глава думского комитета по молодёжной политике Артём Метелев, пишет ТАСС.

«Подготовлена инициатива. Она сейчас в проработке, вместе с правительством идёт диалог. Мы очень рассчитываем на то, что мы её сможем рассмотреть и принять на этой сессии», – отметил он.

Ранее сообщалось, что в России намерены запретить продажу вейпов и жидкостей для них. Кроме того, 65 % опрошенных псковичей поддержали запрет продажи вейпов. Большинство респондентов уверены, что полный запрет на продажу вейпов является необходимой мерой для улучшения общественного здоровья. Также Министерство здравоохранения России одобрило инициативу запрета вейпов и предложило рассмотреть дополнительные меры борьбы с курением традиционных сигарет и нагреваемого табака.