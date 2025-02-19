О безопасности на рабочем месте поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Руководитель Государственной инспекции труда в Псковской области Марина Кудрявцева стала гостьей программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88. 3 FM) в Пскове.
Главное:
- в прошлом году в инспекцию труда поступило 658 жалоб, с начала этого – уже 68, что соответствует показателю аналогичного периода 2024 года;
- в 80 % случаев права работника удаётся восстановить в процессе разбирательства. В этом случае никакого наказания для работодателя нет. 20 % обращений направляется в прокуратуру, которая уже принимает меры;
- основная часть жалоб связана с не выплаченной вовремя заработной платы (примерно половина всех обращений), с невыплатой расчёта при увольнении в последний рабочий день, с задержкой выплаты больничного, с непредоставлением сведений о трудовой деятельности в Социальный фонд;
- примерно 10 % – это обращения тех работников, которые при окончании трудовой деятельности выяснили, что на самом деле не были трудоустроены. Так происходит, когда при трудоустройстве человеку показали трудовой договор, но фактически он его не подписал. Но бывает, что и сам человек не заинтересован в том, чтобы быть официально трудоустроенным: имеет исполнительные производства по линии судебных приставов, долги перед банками и так далее;
- обратиться в инспекцию труда можно, заполнив форму на официальном сайте, через портал госуслуг, написав заявление непосредственно в офисе инспекции в Пскове либо отправив по почте;
- инспекция труда не только работает с жалобами и обращениями, но и проводит консультации. Чаще всего работодатели обращаются с вопросами об охране труда, о переводе сотрудника с одной должности на другую. Марина Кудрявцева отмечает, что такие консультации позволяют работодателям в дальнейшем минимизировать нарушения законодательства;
- в прошлом году на предприятиях и в организациях Псковской области зафиксировали 31 несчастный случай, что на три больше, чем годом ранее. При этом 14 случаев были не связаны с производством: смерть человека наступила на рабочем месте по естественным причинам. В прошлом году произошло четыре групповых несчастных случая, все – в результате ДТП. Смертельным был один несчастный случай, а 12 имели тяжёлые последствия для здоровья работников;
- за несчастные случаи на производстве всегда отвечает работодатель, так как именно он несёт ответственность за соблюдение правил охраны труда;
- в случае с пострадавшим в ДТП в Пскове курьером на электросамокате сложно установить, на какое именно юридическое лицо он работал, и, соответственно, восстановить его права, но инспекция труда намерена продолжать работать в этом направлении. Дело в том, что часто доставщики работают как самозанятые или по договорам гражданско-правового характера. Они просто получают оплату за оказанные услуги;
- представители Псковской области примут участие в X Всероссийской неделе охраны труда.
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