О безопасности на рабочем месте поговорили на «Серебряном дожде». Главное

20:44, 19 февраля 2025, ПАИ

Руководитель Государственной инспекции труда в Псковской области Марина Кудрявцева стала гостьей программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88. 3 FM) в Пскове.

Главное: