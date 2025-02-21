Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Новый автомобильный бренд появится в России

Новый автомобильный бренд под названием Tenet появится в России уже в этом году. Он создан в рамках партнёрства «АГР Холдинг» и китайской компании Defetoo. Производить автомобили будут в Калуге, сообщил губернатор Калужской области Владимир Шапша в своём Telegram-канале.

Фото из Telegram-канала губернатора Калужской области Владимира Шапши

Соглашение между «АГР Холдинг» и китайской компанией Defetoo предполагает организацию производства современных автомобилей на высокотехнологичной модульной платформе с использованием передовых мировых технологий. Производитель обещает соответствовать ожиданиям россиян в области надёжности, комфорта и качества.

Серийное производство автомобилей Tenet запланировано на второй квартал 2025 года.

Ранее сообщалось, что продажи легковых машин с пробегом выросли в России почти на 30 %.

Напомним, что в январе этого года цена на бензин в Псковской области выросла на 1,18 %. Подробнее с расценками можно ознакомиться здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 февраля 2025

В Пустошке состоялся митинг, посвящённый Дню Защитника Отечества
21 февраля 2025

Находящихся в псковском госпитале бойцов спецоперации с наступающим праздником поздравил Алексей Наумец
21 февраля 2025

Обновлённое пространство в центре Пскова станет новой точкой притяжения – Наталья Исакова
21 февраля 2025

Мария Мусатова: Программа «Герои земли Псковской» - это новые компетенции для ее участников
21 февраля 2025

100-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Кошелев награжден юбилейной медалью
21 февраля 2025

Жители Псковской области могут рассказать о своих героях войны и пополнить «народную экспозицию» Музея Победы
21 февраля 2025

Группа волонтёров из Псковской области отправляется для помощи в ликвидации загрязнения черноморского побережья
21 февраля 2025

Выставка археологических находок к 80-летию Победы открылась в Пскове

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...