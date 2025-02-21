Новый автомобильный бренд появится в России
Новый автомобильный бренд под названием Tenet появится в России уже в этом году. Он создан в рамках партнёрства «АГР Холдинг» и китайской компании Defetoo. Производить автомобили будут в Калуге, сообщил губернатор Калужской области Владимир Шапша в своём Telegram-канале.
Соглашение между «АГР Холдинг» и китайской компанией Defetoo предполагает организацию производства современных автомобилей на высокотехнологичной модульной платформе с использованием передовых мировых технологий. Производитель обещает соответствовать ожиданиям россиян в области надёжности, комфорта и качества.
Серийное производство автомобилей Tenet запланировано на второй квартал 2025 года.
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