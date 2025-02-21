Мария Филонова: Программа «Герои земли Псковской» – это развитие потенциала и трудоустройство её участников

19:58, 21 февраля 2025, ПАИ

Появление в Псковской области региональной кадровой программы для участников СВО «Герои земли Псковской» поддержала руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества, общественный помощник губернатора Мария Филонова.

«Мне, как и семьям участников специальной военной операции, очень приятно, что в нашем регионе стартовала такая программа. Наши мужчины возвращаются, и хочется, чтобы у них была возможность получить дополнительные знания, развить свой управленческий потенциал и сформировать личную профессиональную карьерную траекторию», – сказала она журналистам.

В программе смогут принять участие бойцы не только с высшим образованием, но и со средним специальным, особо отметила Мария Филонова.

«Плюс в региональной программе будут замечательные наставники, даже сам губернатор станет наставником. И опять же трудоустройство. Это очень приятно», – заключила руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества.

Напомним, что установочное заседание общественного совета региональной программы «Герои земли Псковской» прошло в пятницу, 21 февраля. Его провёл губернатор Михаил Ведерников.

Программа станет инструментом интеграции участников и ветеранов СВО в гражданскую жизнь, позволит сформировать новую региональную управленческую элиту из ответственных, смелых и преданных своей стране защитников Отечества. Этап регистрации для участия в программе стартует 23 февраля и продлится до 31 марта.