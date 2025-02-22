Россиян предупредили о новом виде мошенничества с выплатами бойцам СВО

23:21, 22 февраля 2025, ПАИ

Злоумышленники распространяют ложную информацию о единовременной выплате участникам специальной военной операции в честь Дня защитника Отечества. Об этом 22 февраля сообщил ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

В фейковых сообщениях говорится, что ветеранам специальной военной операции и действующим военнослужащим, участвующим в боевых действиях, будет предоставлена единовременная денежная выплата. Для получения выплаты необходимо направить заявление в свою воинскую часть или в учреждение, где был подписан контракт.

Гражданам России рекомендуется не отвечать на такие письма, не скачивать вложения и не переходить по ссылкам, указанным в сообщении. В противном случае мошенники могут получить доступ к личным данным человека или получить контроль над его устройством.

Ранее сообщалось, что злоумышленники создают ложные сайты доставки цветов и предлагают скидки или эксклюзивные подарки.

Также стало известно, что около пяти миллионов рублей выманили телефонные мошенники у нескольких жителей Псковской области.