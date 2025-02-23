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Культура

Гоша Куценко на презентации фильма «Красный шёлк» в Пскове: Это картина о тех людях, которые служат своей Родине

Актёр Гоша Куценко приехал на презентацию детективного художественного фильма «Красный шёлк» в Псков, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«Чудесным образом я оказался в Пскове, это судьба и 23 февраля для меня особый день. Мне сегодня прислали мою фотографию, где я гвардии старшина запаса. И хочется пожелать всем мира, а значит и победы. Я сопродюсер картины и когда я первый раз её увидел, то сразу превратился в зрителя. Китайцы работают немного иначе, чем мы, они самоотверженные, легко переносят и плюс, и минус 40 градусов», – заметил он.

Актёр отметил, что «Красный шёлк» картина о людях, которые служат своей Родине. Он подчеркнул, что как русские, так и китайцы борются за свои идеи, свою идеологию. По его словам, идеология нашей страны – это вера и надежда на светлое будущее.

Действие фильма разворачивается в 1927 году. Бывший царский секретный агент, которого играет Милош Бикович, застревает в Китае после падения Российской империи. Для возвращения домой он должен сопроводить китайских курьеров с секретными документами в Москву. В этом мешать им будут иностранные разведчики и настоящие головорезы. Чтобы справиться со своей миссией, агенту придётся объединиться с советскими спецслужбами и найти общего врага.

Ранее продюсер фильма Вадим Быркин рассказал почему кино решили снимать в Псковской области. Трейлер фильма «Красный шёлк» можно увидеть по ссылке.

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