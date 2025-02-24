Две кофейни будут работать в новом здании краеведческой библиотеки в Пскове

09:32, 24 февраля 2025, ПАИ

Две кофейни будут работать в новом здании историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василева, сообщается в группе «Рестораны Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

Одна кофейня обустроена на первом этаже, другая – на втором. Кофе будут наливать в брендированные стаканчики с псковскими барсиками.

Напомним, библиотеку торжественно открыли 20 февраля. Она располагается в здании бывшего кинотеатра «Октябрь».

Библиотека и её пространства будут интересны и для старшего, и для подрастающего поколения, заявил на открытии полпред президента в СЗФО Александр Гуцан. «Но самое главное, наверное, в том, что это будет место проведения семейного досуга. Здесь сделана хорошая локация, ребёнок может заниматься книгами, подростки тоже найдут себе занятие по душе. А родители могут посещать интерактивную библиотеку. Фантастическое место. Другого слова не могу сказать», – отметил полпред.

В библиотеке есть выставочные пространства, студия звукозаписи, детская интерактивная зона, мультимедийные экспозиции, креативные пространства, туристский центр, кино- и конференц-залы. После обращения жителя Пскова к президенту России Владимиру Путину было принято решение о расширении площадей библиотеки и реконструкции здания бывшего кинотеатра «Октябрь». Всего на это, а также на техническое переоснащение объекта из средств федерального бюджета выделили 450,72 млн рублей.

Фоторепортаж с открытия можно посмотреть здесь.