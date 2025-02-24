Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Две кофейни будут работать в новом здании краеведческой библиотеки в Пскове

Две кофейни будут работать в новом здании историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василева, сообщается в группе «Рестораны Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

Одна кофейня обустроена на первом этаже, другая – на втором. Кофе будут наливать в брендированные стаканчики с псковскими барсиками.

Напомним, библиотеку торжественно открыли 20 февраля. Она располагается в здании бывшего кинотеатра «Октябрь».

Библиотека и её пространства будут интересны и для старшего, и для подрастающего поколения, заявил на открытии полпред президента в СЗФО Александр Гуцан. «Но самое главное, наверное, в том, что это будет место проведения семейного досуга. Здесь сделана хорошая локация, ребёнок может заниматься книгами, подростки тоже найдут себе занятие по душе. А родители могут посещать интерактивную библиотеку. Фантастическое место. Другого слова не могу сказать», – отметил полпред.

В библиотеке есть выставочные пространства, студия звукозаписи, детская интерактивная зона, мультимедийные экспозиции, креативные пространства, туристский центр, кино- и конференц-залы. После обращения жителя Пскова к президенту России Владимиру Путину было принято решение о расширении площадей библиотеки и реконструкции здания бывшего кинотеатра «Октябрь». Всего на это, а также на техническое переоснащение объекта из средств федерального бюджета выделили 450,72 млн рублей.

Фоторепортаж с открытия можно посмотреть здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 февраля 2025

Псковичей приглашают на бесплатную экскурсию в храм Константина и Елены XVII века
24 февраля 2025

Медали в честь 80-летия Победы вручила ветеранам Любовь Трифонова
24 февраля 2025

С 17 марта на дорогах Псковской области будет ограничено движение большегрузов
24 февраля 2025

Туманность Ориона и туманность Чайка сфотографировали астролюбители из Псковской области
24 февраля 2025

Основателей невельской улиточной фермы пригласили на съёмочную площадку фильма «Семь вёрст до рассвета»
24 февраля 2025

11 медалями в честь 80-летия Победы наградил ветеранов Иван Белугин
24 февраля 2025

Масленичная неделя началась сегодня
23 февраля 2025

Ансамбль «Псков» выступил в заключительный день акции «Культурные выходные»

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...