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Культура

О Масленичных гуляниях поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Специалист Псковского областного центра народного творчества, руководитель фольклорного ансамбля «Уграда», лауреат премии имени А. В. Луначарского в номинации «Фольклор и этнография» Галина Березина и специалист учреждения Галина Подлинева стали гостями программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 27 февраля.

Галина Березина и Галина Подлинева. Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • раньше на Псковщине каждый день Масленичной недели праздновали по-особенному. Например, в первый день назначали встречи и готовили кадушки, где замешивали блины. Также в этот день готовили наряды, поскольку была традиция наряжаться на Масленицу. Женщины, девушки, молодёжь собирались и шествовали по деревне с долгими протяжными песнями: в Псковской области эти песни сохранились и записаны учёными;
  • в Масленичную неделю запекалось огромное количество блинов. Они могли быть со снетком, солёными огурцами и грибами. Кроме того, в Псковской области существовала традиция приготовления блинов с припёком;
  • на Масленицу существовала традиция – угостить всех. При этом тот, кого угощали, должен был наесться, как говорили, «от пуза»;
  • незамужняя девушка могла с помощью блина узнать имя будущего мужа;
  • четверг на Масленичной неделе назывался «Брыксы». В этот день проходили женские увеселения без допуска мужчин.

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