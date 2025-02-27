О Масленичных гуляниях поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Специалист Псковского областного центра народного творчества, руководитель фольклорного ансамбля «Уграда», лауреат премии имени А. В. Луначарского в номинации «Фольклор и этнография» Галина Березина и специалист учреждения Галина Подлинева стали гостями программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 27 февраля.
Главное из эфира:
- раньше на Псковщине каждый день Масленичной недели праздновали по-особенному. Например, в первый день назначали встречи и готовили кадушки, где замешивали блины. Также в этот день готовили наряды, поскольку была традиция наряжаться на Масленицу. Женщины, девушки, молодёжь собирались и шествовали по деревне с долгими протяжными песнями: в Псковской области эти песни сохранились и записаны учёными;
- в Масленичную неделю запекалось огромное количество блинов. Они могли быть со снетком, солёными огурцами и грибами. Кроме того, в Псковской области существовала традиция приготовления блинов с припёком;
- на Масленицу существовала традиция – угостить всех. При этом тот, кого угощали, должен был наесться, как говорили, «от пуза»;
- незамужняя девушка могла с помощью блина узнать имя будущего мужа;
- четверг на Масленичной неделе назывался «Брыксы». В этот день проходили женские увеселения без допуска мужчин.
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