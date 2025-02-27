О Масленичных гуляниях поговорили на «Серебряном дожде». Главное

20:08, 27 февраля 2025, ПАИ

Специалист Псковского областного центра народного творчества, руководитель фольклорного ансамбля «Уграда», лауреат премии имени А. В. Луначарского в номинации «Фольклор и этнография» Галина Березина и специалист учреждения Галина Подлинева стали гостями программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 27 февраля.

Главное из эфира: