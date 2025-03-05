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Общество

О сроках окончания работ на стройплощадке в Острове-3 доложили Михаилу Ведерникову

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего визита в Островский район 5 марта посетил военный городок Остров-3, где продолжается строительство систем коммунальной инфраструктуры, передаёт корреспондент ПАИ.

Михаил Ведерников на стройплощадке в Острове-3. Фото: ПАИ

Глава региона осмотрел строительство очистной системы канализации. Подрядчик сообщил, что строительство идёт с опережением, людей на площадке работает достаточно.

Также Михаил Ведерников посетил один из пяти строящихся в Острове-3 центральных тепловых пунктов (ЦТП). Здесь главе региона сообщили, что вместо запланированной сдачи объекта 25 июля он будет готов раньше. Помимо того, подрядчик приведёт в порядок территорию у ЦТП.

«А сейчас ждём окончания отопительного сезона для врезок. Перебоев с доставкой горячей воды не будет», – заверил представитель компании-подрядчика.

Михаил Ведерников попросил, тем не менее, заранее оповестить жителей Острова-3 о предстоящих врезках, чтобы «подключение прошло комфортно».

  • Строительство центральных тепловых пунктов в Острове-3
    Фото: ПАИ
  • Строительство центральных тепловых пунктов в Острове-3
    Фото: ПАИ
  • Строительство центральных тепловых пунктов в Острове-3
    Фото: ПАИ
  • Строительство центральных тепловых пунктов в Острове-3
    Фото: ПАИ

Напомним, с 2023 года при финансовой поддержке Минстроя России в Острове-3 идёт капремонт сетей водоснабжения и водоотведения. Уже выполнены работы по капитальному ремонту 14,175 км сетей водоснабжения, 11,878 км сетей водоотведения. Отставания от графика производства работ нет. Объекты ЖКХ модернизируются в рамках исполнения указания президента России.

При финансовой поддержке Фонда развития территорий в 2024 году выполнено строительство тепловых сетей от котельной до здания Дома офицеров, ТК № 31, ТК № 10. Всего построено 9,7 км тепловых сетей. Также выполнено строительство внутриквартальной системы отопления к жилым домам № 1–23 и внутриквартальной системы отопления на территории войсковой части 35700. Всего построено 13,85 км тепловых сетей. Кроме того, построена станция второго подъема воды.

В этом году выполняется строительство пяти центральных тепловых пунктов тепловых пунктов. Вместе с этим также идёт укладка трубопроводов системы горячего водоснабжения общей протяженностью 10,6 километра. Это важный элемент системы теплоснабжения, который участвует в передаче тепла и горячего водоснабжения от котельной к потребителям. Большая часть работ на объектах уже выполнена. Строительная готовность тепловых пунктов – 80 %. Работы должны завершиться 25 июля.

Продолжается и строительство очистных сооружений канализации. Планируется, что их производительность составит 4 тысячи кубометров в сутки. Работы завершатся к 20 сентября.

Добавим, что до визита в Остров-3 Михаил Ведерников уже успел побывать в новом Центре культурного развития в Острове-2, который предложил сделать одной из основных концертных площадок Псковской области. Также губернатор заехал в открывшийся в декабре прошлого года кемпинг «Мандарин», владельцу которого рассказал, как можно задержать туристов на отдыхе дольше чем на одни сутки. Кроме того, глава региона заехал на завод «Вектор», где производятся детали для судостроения и нефтедобычи.

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