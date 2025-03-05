Вокалист Андрей Котов – о концерте «Душеполезные песни на каждый день»: Размышления о смысле человеческой жизни

23:54, 05 марта 2025, ПАИ

О концерте «Душеполезные песни на каждый день», который состоится в рамках 51-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова, рассказал вокалист Андрей Котов в эфире программы «Место встречи» на радио «7 НЕБО» (107.1 FM) в Пскове.

«Проект этот мы создали очень давно. Создали мы его ещё тогда с Лёней Фёдоровым (собственно, мы дружим уже много-много лет). И ещё тогда не было Владимира Волкова. Я предложил Сергею Старостину вместе собраться, просто чтобы каждый попел свои песни, а мы поимпровизировали на эту тему, поговорили. Получилась очень интересная, многогранная программа, в которой совершенно разные жанры очень помогали быть понимаемыми. Потому что когда ты даёшь сольный концерт – это одна атмосфера, а когда твои песни отражаются в других жанрах – они создают совершенно новые образы», – подчеркнул Андрей Котов.

Программу музыканты представляют втроём или вчетвером в зависимости от занятости, заметил вокалист.

«Концерт не инструментальный, а песенный. Мы поём песни, духовные стихи, и инструменты просто помогают, создают вокруг совершенно новые образы. Но в центре, конечно, песни. Это размышления о смысле человеческой жизни, жанр духовного размышления, который всегда сопутствовал людям верующим. Эта традиция сегодня позабыта, так же как позабыта более-менее духовная жизнь у людей, а для нас она актуальна. Естественно, в этом нет никакого назидания, в этом нет никакого религиозного пафоса, это просто хорошие песни с хорошими словами. Душеполезные», – отметил Андрей Котов.

Отметим, что программу зрителям представят в детской музыкальной школе № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова 17 марта. На концерте выступят Владимир Волков (контрабас), Сергей Старостин (мультиинструменталист) и Андрей Котов (вокал).

Добавим, что 51-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова состоится в рамках нацпроекта «Семья». Мероприятие пройдёт с 15 по 23 марта в Пскове. Программу фестиваля можно посмотреть по ссылке.