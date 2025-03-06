Более 1,3 тысячи школ закрыто на карантин в России

07:58, 06 марта 2025, ПАИ

Более 1,3 тысячи школ закрыто на карантин в России, пишут «Известия» со ссылкой на Роспотребнадзор.

При этом заболеваемость гриппом и ОРВИ с 24 февраля по 2 марта выросла на 10,4%.

Всего в России из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом закрыто на карантин более 1,3 тысячи школ в 53 регионах, 181 детское дошкольное учреждение в 31 регионе и десять школ-интернатов.

Кроме того, частично закрыты почти 12 тысяч классов, почти 2,3 тысячи групп дошкольников, 24 группы в школах-интернатах и 85 групп в профессионально-технических училищах.

Занятия приостановлены или введено дистанционное обучение в Псковской области, Пермском крае, Коми, Якутии, Удмуртии, Крыму, Севастополе и на Алтае.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, заболеваемость ОРВИ и гриппом растет из-за переменчивой погодой и резкого похолодания. Такая ситуация может сохраниться до конца весны, отметила руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра Марина Бережная.

Ранее сообщалось, что почти 5,6 тысячи случаев ОРВИ и 40 случаев гриппа выявили в Псковской области за неделю. Из-за повышения заболеваемости в псковских школах закрыто на карантин 75 классов.