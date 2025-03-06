Сводный оркестр Мариинского и Большого театров впервые выступит в Пскове

16:35, 06 марта 2025, ПАИ

Сводный оркестр Мариинского и Большого театров впервые выступит в Пскове в рамках 51-го Фестиваля русской музыки им. Н. А. Римского-Корсакова и М. П. Мусоргского. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Выступление состоится 21 марта в 15:00 и 19:00. «Днём пройдёт концерт сводного оркестра Мариинского и Большого театров. Кстати, это у нас тоже будет в первый раз. Это будет очень мощная история из музыкантов двух ведущих театров страны. На нём прозвучат произведения русской классики», – подчеркнул Александр Боярков.

Вечером же состоится гала-концерт с участием ведущих солистов, заметил он. «Там также выступит объединенный оркестр Мариинского и Большого театров при участии ведущих оперных солистов. Прозвучат лучшие произведения русской классики», – рассказал Александр Боярков.

Сотрудничество с гендиректором Мариинского театра Валерием Гергиевым ведётся на постоянной основе, обратил внимание он. «Мы постоянно приглашаем солистов из Мариинского театра. Несколько раз в год к нам приезжают вокалисты, реже – инструменталисты. Эта практика существует довольно давно. А тут появилась возможность посмотреть и на оркестр, и на солистов», – заключил спикер.

Напомним, что 20 и 21 марта в рамках 51-го Фестиваля русской музыки им. Н. А. Римского-Корсакова и М. П. Мусоргского и масштабного музыкального фестиваля «Гений места» в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоится четыре музыкальных события. Подробнее по ссылке.

Добавим, что фестиваль запланирован в рамках нацпроекта «Семья». Мероприятие пройдёт с 15 по 23 марта в Пскове. Программу фестиваля можно посмотреть по ссылке.