Как партизанам удалось открыть второй фронт в тылу у фашистов, рассказали псковичам

13:43, 07 марта 2025, ПАИ

Как партизанам удалось открыть второй фронт в тылу у фашистов, рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в новом выпуске рубрики «Родина Знамени Победы» в своём Telegram-канале.

«Еще с конца 20-х годов на западе страны начала формироваться логистическая база для диверсионных акций. Формировались склады, обучались люди, проводились учения. Именно поэтому партизаны сумели открыть фашистам второй фронт прямо в тылу. Это были сильные, подготовленные и мотивированные бойцы, на тот момент, пожалуй, лучшие в мире», – подчеркнул глава региона.

В ответ на это немцы проводили масштабные карательные экспедиции, мстили мирному населению – уничтожали за любую возможную связь с партизанами.

«Тем не менее даже в таких тяжелых условиях наши герои смогли провести одну из самых сложных, в какой-то мере даже безумных операций – провести продовольственный обоз в Ленинград», – отметил губернатор.

Участник этой операции, боец 2-й бригады Дмитрий Степанович Ипатов писал, что идея проведения обоза принадлежала самим партизанам, следует из документов, хранящихся в Государственном архиве Псковской области.

«Причем она не сразу получила одобрение командования. По оценке тех лет, пройти через линию фронта было сложно даже связистам, а не то что обозу, в который, кстати, вошло более 240 конных подвод с продуктами. Тем не менее, несмотря на все риски, наши бойцы настаивали. У многих были родные в Ленинграде, а отчаянное положение города для всех было очевидно. И они добились своего», – заключил Михаил Ведерников.

Напомним, новую рубрику губернатор запустил в своих соцсетях 19 января. В прошлом видео из цикла речь шла об истории Псковского края, отражённой в экспонатах Музея Победы в Москве.