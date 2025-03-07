​О профилактике и лечении болезней суставов говорили в программе «Анамнез». Главное

17:14, 07 марта 2025, ПАИ

О профилактике и лечении болезней суставов рассказал гость программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове врач – травматолог-ортопед Ярослав Витовский.

Главное:

Весной начинается обострение артрозов – «музыкальной болезни», которая сопровождается хрустом, свистом, щелканьем суставов.

80% людей страдают болезнями суставов. Болезней суставов стало больше из-за ухудшения качества питания: преобладание в пище трансжиров, глютена и недостаток полезных белков, витаминов.

Проблемы с суставами и костями чаще всего возникают у женщин.

Артрозы имеют 3 стадии. Проблемы с суставами начинаются уже в 25 лет.

В первую очередь страдают коленные суставы, затем тазобедренные, а затем голеностопные.

На третьей стадии поможет только эндопротезирование. Чаще всего меняют тазобедренные суставы, реже всего плечевые, а голеностопные суставы и вовсе еще не научились менять. Очень пожилым людям при тяжелой, запущенной болезни суставов, когда боль невозможно терпеть, назначают опиаты.

До 3 литров воды надо пить, чтобы суставы лучше смазывались.

Чтобы продлить молодость суставов, нужно контролировать вес, питание и вести активный образ жизни.

С возрастом самые эффективные упражнения для мышц и суставов – это упражнения на растяжку.