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Юрий Ильин – о запуске областного вещания «7 НЕБА»: Будут новости и из Опочки

Опочецкий муниципальный округ ждал, когда радиостанция «7 НЕБО» начнёт вещание в муниципалитете, сообщил глава округа Юрий Ильин в эфире радиомарафона, посвященного запуску областного вещания радио «7 НЕБО».

«Если вернуться немножко назад, с руководством государственного медиахолдинга мы обсуждали наличие такого регионального вещательного канала. Который могли бы слушать жители не только в Пскове и вокруг него, но и на более удаленных территориях. Мы теперь можем слышать станцию «7 НЕБО» – это здорово, мы этого дождались. Теперь, уверен, будут звучать новости и из Опочки», – сказал Юрий Ильин.

Также глава округа поздравил всех женщин с 8 Марта.

«Уважаемые и дорогие наши женщины, от всей души поздравляю вас с Международным женским днём. Вы настоящие хранительницы домашнего очага, заботливые матери, верные подруги и успешные профессионалы. Благодаря вам в наших домах уют, а сердце наполняется радостью и счастьем. Вы – гордость нашей страны. Пусть этот весенний праздник принесет вам море улыбок, цветов и приятных сюрпризов. С праздником, дорогие женщины!» – заключил Юрий Ильин.

Напомним, старт областному радиовещанию «7 НЕБА» дал губернатор Михаил Ведерников в эфире радиомарафона. Передатчики «7 НЕБА» установлены на самых высоких радиомачтах Псковской области.

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