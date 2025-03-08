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Геннадий Афанасьев: Я и сам люблю слушать программы на «7 НЕБЕ»

Глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев признался, что любит слушать программы на радиостанции «7 НЕБО».

Геннадий Афанасьев. Фото: ПАИ

«Я очень положительно отношусь к старту областного радиовещания «7 НЕБА». Людям нужна информация, и радио – это один из тех источников, который может её донести. Мы слушаем на «7 НЕБЕ» и программы, и музыку. Нам нравится», – отметил Геннадий Афанасьев.

Сейчас в муниципалитете идёт активная подготовка к 80-летию Победы. Например, в районе проходят награждения ветеранов, подчеркнул он. Также Геннадий Афанасьев поблагодарил представителей предприятий, которые помогают подготовиться к празднованию этой даты.

Кроме того, глава Дедовичского района поздравил женщин с 8 Марта. «Для нас, мужчин, этот день волнительный и слегка беспокойный. Нам важно поздравить наших женщин. Они во многом нам помогают жить и преодолевать сложности. У нас на многих руководящих должностях находятся именно женщины, и они работают наравне с мужчинами и достойно выполняют свои обязанности. Но при этом всём они остаются жизнерадостными, весёлыми и оптимистичными», – заключил он.

Напомним, старт областному радиовещанию «7 НЕБА» дал губернатор Михаил Ведерников в эфире радиомарафона. Передатчики «7 НЕБА» установлены на самых высоких радиомачтах Псковской области.

Добавим, что сегодня в 12:00 на «7 НЕБЕ» стартует праздничная программа с поздравлениями со всей Псковской области.

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