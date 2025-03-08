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Общество

Игорь Иванов поздравил псковичек с 8 Марта

С Международным женским днём поздравил псковичек от имени профсоюзного движения Псковской области и от себя лично председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Вы вносите в нашу жизнь радость, гармонию и вдохновение, поддерживаете нас в трудные моменты и радуетесь вместе с нами в моменты успеха», – отметил Игорь Иванов.

Представительницы прекрасного пола успешно совмещают профессиональные достижения с заботой о семье и доме, проявляя при этом силу духа, терпение и преданность, подчеркнул он. Игорь Иванов также пожелал женщинам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях.

«Пусть каждый день приносит вам новые возможности для самореализации, а рядом всегда будут любящие и поддерживающие вас люди. С праздником, дорогие дамы! Пусть весна приносит вам радость и вдохновение», – заключил Игорь Иванов.

Ранее жительниц Псковской области поздравили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель регионального парламента Александр Котов и глава Пскова Борис Елкин.

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