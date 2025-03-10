Директор медцентра «Здоровый ребёнок» Ирина Лыкова стала гостьей «Серебряного дождя». Главное
Директор медицинского центра «Здоровый ребёнок» Ирина Лыкова стала гостьей программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в понедельник, 10 марта.
Главное из эфира:
- медцентр «Здоровый ребёнок» имеет статус социального предприятия и получает государственную субсидию. Она была направлена на открытие стоматологического кабинета для профилактического осмотра детей;
- Ирина Лыкова также подчеркнула, что процесс получения государственной субсидии был несложным и быстрым, так как является полностью автоматизированным;
- открыть центр удалось благодарю использованию собственного и заёмного капитала – 50 на 50. «Никаких сложностей не было, и в тот момент мы пользовались услугам лизинговых компаний, взяли два аппарата для УЗИ», – рассказала гостья студии;
- среди детских врачей в Пскове не хватает кардиологов, офтальмологов, неврологов, хирургов и аллергологов;
- медицинский центр планирует развивать в Пскове направление физиотерапии;
- молодые медики – одни из самых вовлечённых сотрудников, отметила директор медицинского центра Ирина Лыкова.
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