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Вопросы развития регионального госархива обсудил Михаил Ведерников с Мариной Чамкиной

Приоритетные направления работы регионального госархива обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с председателем регионального комитета юстиции Мариной Чамкиной. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Вопросы развития регионального госархива обсудил Михаил Ведерников с Мариной Чамкиной. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Особое внимание было уделено отдельным направлениям развития Государственного архива Псковской области. В частности, за счёт областного бюджета был проведён капитальный ремонт читального зала госархива, обновлено оборудование, а также приобретена новая мебель. Проведённые работы позволили увеличить количество рабочих мест в зале с восьми до 18.

Сегодня, 10 марта, в обновлённом помещении госархива открылась новая выставка архивных документов «Дворяне – все родня друг другу».

Кроме того, в 2024 году за счёт средств регионального бюджета была приобретена пристройка, благодаря которой будет проведена реконструкция архивохранилищ и развернуты дополнительные площади для хранения архивных документов. Это на 15 лет закроет потребность региона в размещении архивных материалов, а также позволит создать лучшие условия для их хранения.

Напомним, что сегодня в Пскове состоялось торжественное мероприятие в честь Дня архивов. Большое интервью с директором Государственного архива Псковской области, членом Общественной палаты России Натальей Исаковой можно прочитать здесь.

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