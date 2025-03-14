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Общество

Тренировку ОГЭ среди 9-х классов в школах Пскова перенесли на апрель из-за роста заболеваемости

Тренировочное написание ОГЭ среди 9-х классов в школах Пскова перенесли с марта на апрель, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.

Тренировочное написание ОГЭ среди 9-х классов в школах Пскова перенесли с марта на апрель. Фото: ПАИ

«На основании предписания главного государственного санитарного врача по Псковской области от 11 марта в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, в целях ограничения распространения заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом региональная тренировка ОГЭ в 9-х классах переносится на апрель», – отметили в пресс-службе.

Дату тренировки школьникам сообщат дополнительно.

Ранее сообщалось, что более 100 классов в псковских школах закрыли на карантин из-за заболеваемости ОРВИ. Кроме того, отмечалось, что почти вдвое выросло число случаев гриппа в Псковской области за неделю.

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